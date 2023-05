Laila erzählt

"Ich sehe keinen Herzschlag", sagt die Ärztin bei der Untersuchung. Lailas Herz pocht dafür umso lauter, allerdings vor Angst. Wenig später ist es Gewissheit: Das Kind in ihrem Bauch wird nie das Licht der Welt erblicken. Schon wieder nicht. Zurück bleibt erneut eine große Leere, die Frage nach dem Warum und dann die große Trauer. In der neuen Folge von "Ich weiß wie es ist ...", erzählt Laila von den zwei größten Verlusterfahrungen in ihrem Leben, wie sie es geschafft hat den Schmerz zu bewältigen und was sie anderen, die ähnliches durchleben müssen, mit auf den Weg geben möchte.