Julia erzählt

Julia schildert, wie sie von einer schweren Depression, die mehrere Suizidversuche mit sich bringt, fast in die Knie gezwungen wird. Aber dann gelingt es ihr, der Negativspirale zu entkommen und den Weg zurück in ein schönes, zufriedenes Leben zu finden. Im Sommer 2022 sitzt sie in ihrer neuen Wohnung, vom Küchentisch blickt auf ihren begrünten Balkon. Noch vor einem Jahr war sie sicher, dass sie ihren nächsten Geburtstag nicht erleben würde. Aber sie ist noch da und ist froh, dass sie sich geirrt hat.