Clemens erzählt

„Es ist wichtig, sich nach dem Dienst abzugrenzen“, sagt der 45-jährige Clemens, der seit über 20 Jahren in Niederösterreich als Rettungssanitäter arbeitet. Während in den Neunziger-Jahren jeder seiner Kollegen „sein Päckchen“ mit nach Hause nahm und belastende Einsätze hauptsächlich mit sich selbst ausmachte, laufe das heute ganz anders ab. „Reflexion und strukturierte Auseinandersetzung mit den schlimmen Dingen, die man sieht, sind enorm wichtig. Es ist relevant für das Rettungspersonal und auch für die Patienten und Patientinnen, weil man dadurch stärker wird und so auch besser im Job.“