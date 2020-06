Was ist ein Podcast und wie höre ich ihn?

Was sind Podcasts?

Podcasts sind Radio-Sendungen im Internet. Anstatt die Show über ein Radio zu empfangen, werden Audiodateien (meist mp3) von einem Server gestreamt oder heruntergeladen. Sie können entweder über eine App am Handy oder direkt im Webbrowser gehört werden. Im Gegensatz zu einer Radiosendung können Podcasts jederzeit gestoppt und zu jedem Zeitpunkt gehört werden.

Welche Podcasts hat der KURIER im Angebot?

Der KURIER hat derzeit vier regelmäßige Podcasts. Neben KURIER daily, einem täglichen Nachrichten-Podcast, auch noch "Nur in Wien", der montags und donnerstags die wichtigsten Themen der Stadt Wien behandelt, einen True Crime Podcast Dunkle Spuren und Fußballpodcast Nachspielzeit. In diesem Jahr sind aber noch weitere spannende Podcasts geplant. Ihr findet alle Podcasts unter www.kurier.at/podcasts

Wie kann man die Podcasts hören?

Wenn ihr ein Apple Handy habt, könnt ihr über die Apple-Podcasts-App die KURIER Podcasts abonnieren. Fakebusters Podcasts gibt´s gleich hier. Habt ihr ein Android Handy, empfiehlt sich eine Podcast App im Google Store zu laden. Eine sehr gute Alternative ist Spotify, auch hier gibt es alle KURIER Podcasts gratis zu hören. Direkt zu "Nur in Wien" findet hier den Download-Link.

Einfach in der App nach "KURIER" oder "Nur in Wien" suchen und gleich auf abonnieren klicken. So stellt ihr sicher, dass ihr keine einzige Folge verpasst. Ihr könnt die Folgen zudem downloaden und offline hören. Ihr könnt auch alle vergangenen Podcasts aus unserem Archiv hören.

Alternativ könnt ihr die Podcasts auch auf KURIER.at im Browser anhören und herunterladen.