Unbekannte Objekte im All: Was steuert da auf die Erde zu?

Was steuert da gerade auf die Erde zu? Diese Frage beschäftigt seit geraumer Zeit das Internet, im Moment gehen die Wogen wieder hoch. Angeblich gibt es Beweise, dass die US-Regierung über Objekte Bescheid weiß, die in einigen Jahren die Erde erreichen werden. Was genau diese Objekte sind, soll aber unklar sein. Spekulationen über ein Alien-Raumschiff sind natürlich die Folge.

Im Zentrum dieser Verschwörungstheorien stehen das Hubble und das James Webb-Teleskop, die angeblich mysteriöse Entdeckungen gemacht haben. Was ist da los, in den unendlichen Weiten des Weltalls? Diesmal beantwortet das der Leiter des Planetary-Defence-Office der ESA, Richard Moissl.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…