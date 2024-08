Ist Joe Biden längst tot? Ist Kamala Harris ein Mann? Und wussten die Simpsons schon wieder einmal Jahre zuvor, was passieren wird?

Es gibt wieder neue Verschwörungstheorien, die derzeit im US-Wahlkampf verbreitet werden. Nach dem Attentat auf Präsidentschaftskandidat Donald Trump scheint es kein Halten mehr zu geben, was böse Gerüchte angeht. Im Internet kursieren massenhaft Videos und Bilder, die diese Mythen beweisen sollen. Was ist Fake, was ist real und hinter welchen Geschichten könnte ein Fünkchen Wahrheit stecken?

Das fragen wir diesmal Dirk Hautkapp, Korrespondent in den USA und ganz nah am Wahlkampf dran.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…



