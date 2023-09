Pan-Am- 914 und MH370: Wenn Flugzeuge spurlos verschwinden

Eine Reise, die länger dauern sollte, als geplant. Pan-Am-Flug-914 verschwand in den 1950er Jahren plötzlich vom Radar. Niemand konnte sich erklären, wo das Flugzeug ist und es sollte auch nicht wieder landen - vorerst. Denn 37 Jahre später tauchte es plötzlich wieder auf. Dieser Fall erinnert stark an einen aus der jüngeren Vergangenheit, nämlich dem, des Malaysia Airline Flugs MH370, der 2014 vom Radar verschwand und dessen Geschichte bis heute ein Mysterium ist. Seit kurzem gibt es diesbezüglich neue Spekulationen und Bilder, die unglaublich erscheinen.

Wie kann es sein, dass Flugzeuge einfach so verschwinden? Was ist an den neuen Theorien rund um MH370 dran? Die Fake Busters machen sich auf die Suche nach der Wahrheit.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…