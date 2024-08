Elon Musk: Der neue König der Verschwörungstheorien?

Ist der reichste Mensch der Welt ein Verschwörungstheoretiker? Wenn dem so wäre, dann könnte das massive Auswirkungen haben, denn Elon Musk ist auch Meinungsmacher. Dass der gebürtige Südafrikaner umstritten ist, ist bekannt. In den letzten Monaten mischt er sich aber immer stärker in die Politik ein und kann damit den US-Wahlkampf beeinflussen.

Elon Musk ist für Trump und das kommt dem Republikaner natürlich gelegen. Gleichzeitig muss man dieser Tage auch aufpassen, was man glauben kann. Denn der Tech-Milliardär Musk ist sozusagen Opfer von künstlicher Intelligenz, KI-Deep Fakes von ihm fluten das Internet.

Was ist real und was ist fake? Wir schauen heute auf ein Leben, das sehr kontrovers ist.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…