Der Fluch der Kennedys: Unglück oder Verschwörung?

In kaum einem Klan liegen Glück und Tragödie so nah beieinander wie bei den Kennedys. Nur wenige wissen aber, dass ein ungewöhnlicher und früher Tod schon seit Mitte des 19 Jahrhunderts eine makabre Familientradition ist. Das lässt Vermutungen zu, diese Familie würde von einem Fluch verfolgt oder gar gezielt von Feinden ausgelöscht. Die Fake Busters sind in die Vergangenheit gereist und haben versucht herauszufinden, was dahinter stecken könnte ...

