Das Cecil Hotel und der mysteriöse Tod von Elisa Lam

Es ist 10 Jahre her, dass eine junge Frau in Los Angeles, Kalifornien ums Leben kommt. Die Umstände sind mysteriös. Elisa Lam, ist gerade auf einem Trip durch die USA, als sie plötzlich verschwindet und wochenlang vermisst bleibt. Die Art und Weise, wie ihre Leiche drei Wochen später gefunden wird, lässt einem kalte Schauer über den Rücken laufen. Die verwesende Leiche treibt in einem Wassertank auf dem Dach des Hotels.

Obwohl es eigentlich ein Kriminalfall ist, besprechen ihn die Fake Busters, denn es gibt viele Verschwörungstheorien darüber, die zwar alle absurd klingen, bei zumindest einer scheint es aber so, als könnte es nicht so viele Zufälle auf einmal geben.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…