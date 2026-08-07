Der Sommer, als Julia verschwand
Teil 1: Die letzten Schultage
An einem heißen Sommertag steigt die 16-jährige Julia Kührer aus dem Schulbus aus und verschwindet spurlos. Zeugen beobachten noch, wie sie mit Jugendlichen in einem silbernen Auto spricht. Danach wird sie nicht mehr gesehen. Am 27. Juni 2006 beginnt ein aufsehenerregender Kriminalfall, der Österreich jahrelang beschäftigen wird und der den kleinen Ort Pulkau in Niederösterreich nachhaltig erschüttern wird.
Dunkle Spuren ist ein Podcast des KURIER.
Titelmusik: Tobias Schützenberger
Redaktionelle Leitung: Yvonne Widler
Reporterinnen: Anya Antonius, Valerie Krb, Michaela Reibenwein und Yvonne Widler
Social Media: Clara Sautner, Lisa Stepanek
Ton, Kamera und Videoschnitt: Daniel Jamernik, Zoe Gendron und Alexandra Diry
Ton, Schnitt und Gestaltung Podcast: Dominik Kanzian
Ressortleitung Digital Content Hub: Sophie Unger
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