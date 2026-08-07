Der Sommer, als Julia verschwand

Teil 1: Die letzten Schultage

An einem heißen Sommertag steigt die 16-jährige Julia Kührer aus dem Schulbus aus und verschwindet spurlos. Zeugen beobachten noch, wie sie mit Jugendlichen in einem silbernen Auto spricht. Danach wird sie nicht mehr gesehen. Am 27. Juni 2006 beginnt ein aufsehenerregender Kriminalfall, der Österreich jahrelang beschäftigen wird und der den kleinen Ort Pulkau in Niederösterreich nachhaltig erschüttern wird.