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Dunkle Spuren

Der Sommer, als Julia verschwand

Am 27. Juni 2006 zerbricht das Leben einer Familie in Niederösterreich. Ihre Tochter kommt nicht mehr nach Hause.
Valerie Krb
07.08.2026, 16:15

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fall 56

Teil 1: Die letzten Schultage

An einem heißen Sommertag steigt die 16-jährige Julia Kührer aus dem Schulbus aus und verschwindet spurlos. Zeugen beobachten noch, wie sie mit Jugendlichen in einem silbernen Auto spricht. Danach wird sie nicht mehr gesehen. Am 27. Juni 2006 beginnt ein aufsehenerregender Kriminalfall, der Österreich jahrelang beschäftigen wird und der den kleinen Ort Pulkau in Niederösterreich nachhaltig erschüttern wird.

Dunkle Spuren ist ein Podcast des KURIER. 
Titelmusik: Tobias Schützenberger  
Redaktionelle Leitung: Yvonne Widler 
Reporterinnen: Anya Antonius, Valerie Krb, Michaela Reibenwein und Yvonne Widler   
Social Media: Clara Sautner, Lisa Stepanek
Ton, Kamera und Videoschnitt: Daniel Jamernik, Zoe Gendron und Alexandra Diry 
Ton, Schnitt und Gestaltung Podcast: Dominik Kanzian
Ressortleitung Digital Content Hub: Sophie Unger

Dunkle Spuren Niederösterreich Österreich
kurier.at, krb  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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