Dunkle Spuren

Wehrlos - Eine perfekte Familie

Ein Ort, der Schutz verspricht. Eine Familie, der vertraut wird. Und Kinder, die niemand hört.
Anya Antonius und Alexandra Diry
08.05.2026, 14:15

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Folge 1: Eine perfekte Familie 

Ein abgelegener Hof, eine angesehene Familie und ein Sozialprojekt für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, das Hoffnung verspricht. Über das, was dort hinter verschlossenen Türen passiert, gibt es lange Zeit nur Gerüchte. Bis ein Postüberfall plötzlich alles ins Wanken bringt. 

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Dunkle Spuren ist ein Podcast des KURIER. 
Titelmusik: Tobias Schützenberger  
Redaktionelle Leitung: Yvonne Widler 
Reporterinnen: Anya Antonius, Valerie Krb, Michaela Reibenwein und Yvonne Widler   
Social Media: Clara Sautner, Lisa Stepanek
Ton, Kamera und Videoschnitt: Daniel Jamernik, Zoe Gendron und Alexandra Diry 
Ton, Schnitt und Gestaltung Podcast: Dominik Kanzian
Ressortleitung Digital Content Hub: Sophie Unger

Dunkle Spuren
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