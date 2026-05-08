Wehrlos - Eine perfekte Familie
Folge 1: Eine perfekte Familie
Ein abgelegener Hof, eine angesehene Familie und ein Sozialprojekt für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, das Hoffnung verspricht. Über das, was dort hinter verschlossenen Türen passiert, gibt es lange Zeit nur Gerüchte. Bis ein Postüberfall plötzlich alles ins Wanken bringt.
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Dunkle Spuren ist ein Podcast des KURIER.
Titelmusik: Tobias Schützenberger
Redaktionelle Leitung: Yvonne Widler
Reporterinnen: Anya Antonius, Valerie Krb, Michaela Reibenwein und Yvonne Widler
Social Media: Clara Sautner, Lisa Stepanek
Ton, Kamera und Videoschnitt: Daniel Jamernik, Zoe Gendron und Alexandra Diry
Ton, Schnitt und Gestaltung Podcast: Dominik Kanzian
Ressortleitung Digital Content Hub: Sophie Unger
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