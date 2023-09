Das Massaker am Pernleitenhof

Am 25. Oktober 1947 wurden die Bauersleute Matthias und Marie Esterka, deren vier Kinder im Alter zwischen einem und 15 Jahren sowie der Knecht Lajos Almhofer tot in der Stube des Pernleitenhofes aufgefunden. Es war ein blutiges und brutaler Massenmord, der auf dem Vierkanthof geschehen ist. Die meisten Todesopfer wurden mit Kopfschüssen getötet, zwei mit einem Rührholz erschlagen. Im Obergeschoß wurden der Schuster Franz Mayer, dessen Frau Marie und deren beiden leiblichen Kinder Hedwig und Karl – ebenfalls regelrecht hingerichtet – tot in der Küche aufgefunden.

Die Spuren am Tatort scheinen schnell auf den Täter hinzuweisen. Doch der erste Anschein könnte trügen. Der ermordete Bauernhofbesitzer war offenbar nicht allzu beliebt im Dorf. Bald kommt die Wahrheit über seine Machenschaften ans Tageslicht. Seine Ehefrau wusste, dass etwas Schlimmes passieren wird.