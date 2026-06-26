„Die meisten, die schwere Delikte begehen, sind psychisch gesund“

Kaum jemand in Österreich hat sich so intensiv mit den dunkelsten Seiten der menschlichen Psyche beschäftigt wie die Linzer Forensikerin Adelheid „Heidi“ Kastner. Die heute 63-Jährige Psychiaterin erstellte in ihrer Laufbahn Gutachten zu einigen der aufsehenerregendsten Kriminalfälle des Landes. Zu den Straftätern, die sie begutachtete, zählen etwa Josef Fritzl, der seine Tochter über Jahrzehnte gefangen hielt und missbrauchte, sowie Estibaliz Carranza, die als „Eislady“ bekannt wurde.

Reporterin Yvonne Widler und Videojournalistin Alexandra Diry haben Kastner in ihrem Büro am Neuromed-Campus in Linz besucht und mit ihr über ihren Karriereweg, Männergewalt und gesellschaftliche Entwicklungen, die sie beunruhigen, gesprochen.