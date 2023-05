Wollte die SPÖ überhaupt feiern?

Dreikampf um die Parteispitze in verschiedenen Landesteilen: Pamela Rendi-Wagner beging den "Tag der Arbeit" in Wien, Andreas Babler in Krems-Lerchenfeld und Hans Peter Doskozil im Mittelburgenland. Wie war die Stimmung? Innenpolitik-Redakteurin Elisabeth Hofer hat sich umgesehen und umgehört.