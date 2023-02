Wollen wir wirklich weniger arbeiten?

Das Thema Arbeit ist derzeit in aller Munde. Nicht zuletzt, weil sich Arbeitsminister Martin Kocher (├ľVP) in einem KURIER-Interview daf├╝r ausgesprochen hat, Sozialleistungen f├╝r Teilzeitbesch├Ąftigte zu k├╝rzen. Daf├╝r gab es heftige Kritik, der Minister hat inziwschen etwas zur├╝ckgerudert. In dieser daily Podcastfolge spricht Barbara Prainsack, Politologin an der Universit├Ąt Wien, ├╝ber die Arbeitswelt von morgen. Sie erkl├Ąrt, ob die Menschen tats├Ąchlich weniger arbeiten wollen und welche Generationenunterschiede es hierbei gibt.