Wolf, Bär und Orcas: Tödliche Tiere oder tödliche Menschen?

Im Lainzer Tiergarten wurde eine Frau von einem Fuchs gebissen. In Italien wurde ein Jogger von einem Bären getötet. In Tirol wurde aktuell der sechste Wolf zum Abschuss freigegeben und Forscher rätseln über Angriffe von Orca-Walen auf Yacht-Boote. Die Lebensräume der Tiere und der Menschen nähern sich immer weiter an. Ist es eine Gefahr oder eine Chance? Sind die Menschen daran Schuld und somit für die Tiere tödlich oder sind es die Tiere? Und welche Maßnahmen helfen wirklich?

Welche Lösungen die Verhaltensbiologin und Direktorin des Konrad-Lorenz-Instituts Sonja Kleindorfer bei der Thematik sieht, und wie der Autor von "Das Rätsel der Orcas" Thomas Käsbohrer die Orca-Angriffe interpretiert, erfährt man im Daily-Podcast.