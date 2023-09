Wieso ist fliegen günstiger als zugfahren?

von Marlene Pichelmayer

Eine Zugreise von London nach Barcelona. Dauer? Mindestens 10 Stunden. Kosten? Bis zu 384 Euro. Und mit dem Flieger? Dieselbe Strecke ist geflogen mit etwas über 2 Stunden nicht nur erheblich kürzer, sondern Tickets dafür sind auch schon ab 12,99 EUR zu haben. Das ist sind Ergebnisse einer Greenpeace Studie vom Juli 2023, die sich mit den Preisunterschieden bei Bahn- und Flugreisen beschäftigt. Das Ergebnis ist relativ ernüchternd: Fliegen ist in den meisten Fällen immer noch deutlich günstiger als Zugfahren. Aber warum ist das so? Ist Zugreisen wirklich so viel umweltfreundlicher als fliegen? Und wie könnten klimafreundlichere und kostengünstigere Lösungen in Zukunft aussehen? Diese Fragen beantworten heute Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich und Luftfahrtexperte Kurt Hofmann.