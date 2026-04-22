„Wir müssen an die Weltspitze der Bildung“, sagt Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos). Schaffen will er das mit seinem „Plan Zukunft“ und einer grundlegenden Reform des österreichischen Bildungssystems. Zum Beispiel will Wiederkehr eine sechsjährige Volksschule einführen. Doch wie genau soll dieses Modell funktionieren und was sagen Expertinnen und Experten dazu? Was möchte der Bildungsminister sonst noch ändern und wie realistisch ist es, dass er seine Vorhaben umsetzen kann? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit Innenpolitik-Redakteur Josef Gebhard.