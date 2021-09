Wie wir die Pandemie beenden können

Die hohen Infektionszahlen und niedrige Impfbereitschaft lassen an einem baldigen Ende der Pandemie zweifeln. In der heutigen KURIER daily Podcast-Folge erzählt Eva Schernhammer, Leiterin der Epidemiologie an der Med Uni Wien, wie nahe oder fern das Pandemieende tatsächlich ist, was wir jetzt tun müssen, um es zu erreichen und was sie von den derzeitigen Maßnahmen hält. Außerdem hört ihr, mit welchen Sanktionen andere Länder den Druck auf Ungeimpfte erhöhen.