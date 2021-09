Wie leicht man an gefälschte Impfpässe kommt

Von Laura Franz

Immer mehr Menschen bestellen illegal gefälschte Impf- und Testzertifikate in Telegramgruppen oder über andere Messengerdienste. Innerhalb von 24 Stunden bekommen sie dann einen falschen Impfpass und einen QR-Code. Aber warum ist so ein wichtiges Dokument eigentlich nicht fälschungssicher? Wie kann man als Unternehmer einen Fake-Impfpass von einem richtigen unterscheiden? Und wie kann man in Zukunft diese Fälschungen verhindern? Diese und weitere Fragen hat Laura Franz heute im Interview mit Datenschutzexperte Thomas Lohninger besprochen. Hört doch gleich rein: