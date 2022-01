Wie korrupt ist Österreich?

Zwar ist Österreich im Rang um zwei Plätze aufgestiegen, was die Punkte betrifft, schneiden wir dieses Jahr jedoch schlechter ab. Warum das so ist, warum Länder wie Neuseeland oder Dänemark so viel besser abschneiden und was getan werden kann, um Korruption weiter einzudämmen, erklärt Eva Geiblinger, Vorstandsvorsitzende von Transparency International Austria.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts findest du hier.