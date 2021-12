Wie gut wirken unsere Impfstoffe gegen Omikron?

Was wissen wir bereits über die neue Mutation, wie gut schützen unsere Impfstoffe und was heißt das alles für die Praxis? Darüber spricht Moderatorin Caroline Bartos heute mit Monika Redlberger-Fritz, Virologin und Mitglied des Nationalen Impfgremiums. Außerdem: Was darf wann und wo öffnen?

