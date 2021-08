Wie gefährlich ist die vierte Welle?

Dass die Corona-Fallzahlen wieder steigen würden, darüber waren sich alle einig. Dass es so schnell gehen würde, war dennoch für viele eine Überraschung. In nicht einmal einer Woche haben sich die Neuinfektionen in Österreich fast verdoppelt. Nicht nur der Anstieg der Fallzahlen, sondern auch die Berichte über Reinfektionen bereiten vielen Menschen Sorgen. Sind diese Sorgen angesichts der Lage berechtigt? Stehen uns bald wieder Schließungen und Co. bevor? Wie gefährlich sind die Delta- und die Lambda-Variante wirklich und können Geimpfte und Genesene das Virus dennoch weiter übertragen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen beantwortet heute Virologe Norbert Nowotny im Gespräch mit Moderatorin Caroline Bartos.

Außerdem: Der Perseiden-Schauer erreicht am heutigen Donnerstag seinen Höhepunkt. Aber was genau sind Sternschnuppen eigentlich?