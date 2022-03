Wer zahlt meinen PCR-Test für die Arbeit?

Bereits ab morgen, 1.April, wird das Testregime in Österreich neu aufgestellt. Pro Person und Monat gibt es dann nur noch eine limitierte Anzahl an Gratis-Tests. Die Verordnung, die am späten Mittwochabend veröffentlicht wurde, sieht jedoch zahlreiche Ausnahmen vor. Welche das sind, erklärt Michael Hammerl aus dem KURIER-Innenpolitik-Ressort.

Und was ist, wenn mein Arbeitgeber von mir einen negativen Test verlangt? Darf er mir dann vorschreiben, dass ich meine gratis Tests für die Arbeit verwende? Philipp Brokes, Arbeitsrechtsexperte der Arbeiterkammer Wien, hat die Antwort.