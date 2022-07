Weltweit erster Test ermittelt die innere Uhr

Eine Mimose hat im 18. Jahrhundert zu einer wundersamen Entdeckung geführt. Der Astronom Jean Jacques d’Ortous de Mairan beobachtete, wie die Pflanze ihre Blüten täglich zur Sonne hin öffnete und am Abend wieder schloss. Was würde passieren, wenn er die Pflanze ständiger Dunkelheit aussetzte? Er stellte sie in einen verschlossenen Schrank und fand heraus, dass sie ihre Blätter auch ohne Tageslicht öffnete und schloss. Die innere Uhr einer Pflanze wurde erstmals beobachtet.