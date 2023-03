Was wird in heimischen Moscheen gepredigt?

Der zweite Teil einer Islam-Studie ist still und leise auf der Homepage des ÖIF veröffentlicht worden. 14 Moscheen in Wien wurden untersucht. Nur zwei zeigten positive Entwicklungen, in der Hälfte wurden demnach problematische Inhalte gepredigt.

Über die Details der aktuellen Studie und zur Kritik, dass die Studie nicht repräsentativ sei, spricht im KURIER-Daily-Podcast der Studienautor Heiko Heinisch. Der Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich Ümit Vural äußert sich erstmals öffentlich zu den Forderungen der neuen Studie.