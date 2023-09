Was tun bei Telefonbetrug?

"Haben Sie Zeit, mit mir über Wein zu sprechen?", mit diesen oder ähnlichen Anrufen versuchen Betrüger an unsere Daten zu kommen. Was erst wie eine harmlose Umfrage klingt, ist in Wahrheit ein Telefonbetrug. Manche Maschen erkennt man nach den ersten Sekunden, aber die Täter werden immer dreister. Neuerdings gehen sie sogar soweit, dass sie sich Handynummern "ausborgen". Wie das möglich ist, wie man sich davor schützen kann und wann man die Polizei benachrichtigen sollte, erklärt Barbara Wimmer von der Futurezone.

➤ Hier können sie betrügerische Telefonnummer melden