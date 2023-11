Was ist mit Greta Thunberg los?

Noch vor einigen Jahren wurde Klimaaktivistin Greta Thunberg als "Ikone einer Generation" und als "Person des Jahres" gefeiert. Heute erntet Thunberg viel Kritik für ihre Haltung zum Nahost-Krieg. Vergangenen Sonntag zeigte sie sich auf einer Klima-Demo im Palästinenserschal und rief auf der Bühne: "Keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land."

Ist Thunbergs Solidarität mit den Palästinensern naiv – oder sogar antisemitisch? Ist es in Ordnung, dass sie ihre Berühmtheit für ihre politischen Ansichten verwendet, und was bedeutet das alles für die Friday For Future-Bewegung? Außenpolitik-Redakteurin Evelyn Peternel und Innenpolitik-Redakteur Bernhard Gaul analysieren die Situation.