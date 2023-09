Was bringt das Plastikpfand?

"Wer ab 2025 eine Einwegflasche oder -dose kauft, bezahlt 25 Cent als Pfand und bekommt das Geld zurück, wenn er oder sie diese Flasche auch wieder zurückbringt", erklärt Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag bei einer Pressekonferenz. Damit ist das Einwegpfandsystem in Österreich also fix. Aber warum wird es überhaupt eingesetzt und was soll es bringen? Wie wird die logistische Umsetzung erfolgen und was muss ich zukünftig beachten? Diese Fragen beantwortet heute Andreas Puschautz aus dem KURIER Chronik-Ressort.