Warum Wien die Hauptstadt der Spione ist

Vier russische Diplomaten müssen das Land verlassen, weil sie der Spionage verdächtigt werden. Was klingt wie ein Hollywood-Blockbuster ist Realität - und zwar in Österreich. Der kürzlich bekanntgewordene Spionagefall ist jedoch keineswegs ein Einzelfall. Österreich - vor allem Wien - gilt als wahrer Nährboden für Spione, das zeigt allein die jüngere Vergangenheit in der immer wieder Spionagefälle aufgeflogen sind. Warum gerade Österreich für Spione so interessant ist, wie Spionage außerhalb von Filmen abläuft und was wir über den aktuellen Fall wissen, erklärt heute KURIER-Chefreporterin Anja Kröll.