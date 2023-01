Warum Krebs oft kein Todesurteil mehr ist

Jährlich erkranken etwa 42.000 Menschen an Krebs. War das in früheren Zeiten noch oft ein Todesurteil, ist mittlerweile die Vorsorge und Behandlung so gut, dass die Überlebenschancen stark gestiegen sind. Doch noch immer ist Krebs nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Österreich. Wie man am besten vorsorgt, welche Meilensteine in der Krebsforschung bereits erreicht worden sind und was Impfungen verändern könnten, erklärt heute Matthias Preusser, Leiter der klinischen Abteilung für Onkologie an der Med Uni Wien.

Die Med Uni hat dazu auch eine Webinarserie, einfach hier klicken: https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/events/2022/webinarreihe-forum-krebs-bei-frauen/