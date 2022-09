Wer sein Auto volltanken möchte, muss tief in die Geldbörse schauen. Vor allem, wer ein Dieselauto hat. Denn Dieseltreibstoff ist im Moment um einiges teurer als Benzin. An manchen Tankstellen ist er zur Zeit sogar gar nicht erhältlich. Betrifft das nur einzelne Tankstellen oder haben wir in Österreich einen Dieselengpass? Und warum ist Diesel derzeit so teuer und wann wird sich das wieder ändern? Robert Kleedorfer, stellvertretender KURIER Wirtschaftsressort-Leiter, hat dazu heute die Antworten.