Warum in China immer wieder Politiker verschwinden

Seit gut einem Monat ist der chinesische Außenminister Qin Gang spurlos verschwunden. Wie heute bekannt wurde, wurde er nun aus seinem Amt "entfernt". Eine offizielle Begründung gibt es dafür noch nicht. Eine außereheliche Affäre mit einer Hongkonger Fernsehjournalistin war zuletzt als Grund kolportiert worden.

Qin ist jedoch keinesfalls die erste prominente Person, die in China plötzlich verschwunden ist. Politiker, Profisportler, Beamte und Milliardäre sind bereits verschollen - manche von ihnen sind erst Jahre später wieder aufgetaucht oder landeten sogar im Gefängnis. Johannes Arends, KURIER Außenpolitik-Redakteur, erklärt heute, was wir über diese mysteriösen Fälle wissen und was mit den Menschen in dieser Zeit passiert sein könnte.