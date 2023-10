Warum es derzeit so viele Kriege gibt

Israel, Ukraine, Kosovo, Kaukasus, Sahelzone - in vielen Gebieten der Welt herrscht Krieg, in anderen kann zumindest keine Rede von Frieden sein. Droht also ein neuer Flächenbrand? In der heutigen Episode sprechen Armin Arbeiter und Evelyn Peternel, beide aus dem KURIER Außenpolitik-Ressort, mit Sicherheitsexperten Walter Feichtinger. Er erklärt, was die derzeitigen Konflikte verbindet und ob dahinter Interessen großer Player stehen.