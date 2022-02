Vorbild Dänemark: Sollen auch in Österreich alle Maßnahmen fallen?

In Dänemark wurden am 1. Febraur alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Jetzt, zwei Wochen später, kommt Skepsis auf, ob dies zu früh war. Wäre es aus viorologischer Sicht möglich, auch in Österreich bereits jetzt alle Maßnahmen aufzuheben oder wäre das ein fataler Fehler? Virologe Norbert Nowotny gibt seine Einschätzung dazu ab.