Morgen ist es soweit. Die Bundesregierung will die konkreten Öffnungsschritte für den Mai verkünden. Aber ist es jetzt wirklich bald soweit oder wieder nur falscher Alarm? Im Osten sieht die Lage da mehr oder weniger gut aus, im Westen jedoch weniger. Denn vor allem in Tirol steigen die Zahlen in letzter Zeit wieder deutlich an. Als ein Grund wird dafür die britische Virusvariante mit der neuen E484K-Mutation genannt. Wie die derzeitige Lage in Tirol ausschaut und ob hier bereits ein weiterer Lockdown statt denn Öffnungsschritten im Gespräch ist, schildert KURIER-Redakteur Christian Willim. Außerdem erklärt Virologe Norbert Nowotny was es genau mit der angesprochenen Mutation auf sich hat, was wir über sie bereits wissen und wie gefährlich sie für uns sein könnte.