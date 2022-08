Virologe zu Affenpocken: Nicht auf die leichte Schulter nehmen

Von Laura Franz

In Österreich gab es zuletzt 132 Affenpocken-Fälle. Weltweit steigen die Zahlen an. Bereits am 23. Juli hat die WHO deshalb die "Gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite" für Affenpocken ausgerufen. Diese Notlage hat sie das letzte Mal im Jänner 2020 aufgrund des Corona-Virus verhängt.

Droht jetzt also schon die nächste Pandemie? Welche neuen Erkenntnisse gibt es zu Affenpocken? Und wie steht es eigentlich um die Impfung? Lukas Weseslindtner, Virologe der MedUni Wien, mit einem Update zum Thema Affenpocken.