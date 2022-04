Müssen wir uns auf eine "Killervariante" vorbereiten?

Die Infektionszahlen sinken zwar im Moment, doch wenn uns die letzten beiden Jahre eines gelehrt haben, dann, dass wir uns rechtzeitig auf den Herbst vorbereiten müssen. Doch was erwartet uns im Herbst? Andreas Bergthaler, Virologe der MedUni Wien, erklärt die denkbaren Szenarien für den Herbst und was wir nun dringend an unserem Pandemiemanagement ändern müssen.