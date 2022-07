Umgang mit Krisen: Machen's die deutschen Politiker besser?

Der deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ist zu Besuch in Wien. Unter anderem um Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zu treffen. Das zentrale Thema: die europäische Gasversorgung. Deutschland und Österreich stehen zur Zeit vor den gleichen Herausforderungen und Krisen. Gefühlt gehen die deutschen Politikerinnen und Politiker jedoch besser mit der Situation um - nicht umsonst ist Habeck derzeit der beliebteste Politiker in Deutschland. Woran liegt das? Was machen die deutschen Politikerinnen und Politiker besser und warum agieren unsere Entscheidungsträger so, wie sie es tun? Politikwissenschafter Peter Filzmaier dazu heute im daily.