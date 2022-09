Ukrainische Gegenoffensive: Ist das ein Wendepunkt im Krieg?

Der Ukraine ist es in einer Gegenoffensive gelungen, große Teile des Landes zurückzuerobern. Insgesamt 6.000 Quadratkilometer sollen laut Angaben des ukrainischen Präsidenten seit Anfang September befreit worden sein. Der russische Präsident Wladimir Putin muss auf Grund der militärischen Rückschläge, zunehmend Kritik hinnehmen - das schwächt seine Machtposition. Erleben wir also gerade einen Wendepunkt in diesem Krieg? Was hat das für die Ukraine, Russland, Putin und den weiteren Kriegsverlauf zu bedeuten? Und wie kann dieser Krieg enden? Politikwissenschafter und Russland-Experte Gerhard Mangott und KURIER Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter haben dazu heute die Antworten.