Ukraine-Konflikt: Wie wahrscheinlich ist eine Invasion?

Alle Augen blicken angespannt in die Ukraine. Erst vor Kurzem hat Russland weitere Soldaten an der Grenze stationiert. Die diplomatischen Gespräche laufen zwar auf Hochtouren, doch wie viel kann mit ihnen noch bewirkt werden? Wie wahrscheinlich ist eine Invasion durch Russland in der Ukraine und welche Möglichkeiten hat Europa dagegen zu halten? Antworten auf unter anderem diese Fragen hat Evelyn Peternel, KURIER Außenpolitik-Redakteurin.