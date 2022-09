Über 14.000 Neuinfektionen: Was das für uns zu bedeuten hat

Am Mittwoch wurden 14.389 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es noch rund 8.000 neue positive Fälle. Ist das nun der Anfang der viel prognostizierten Herbstwelle? Miranda Suchomel, Hygienikerin der MedUni Wien, spricht im heutigen daily über die derzeitigen Fallzahlen, wie sie sich weiter entwickeln werden und was das nun für uns bedeutet. Sie gibt auch ihre Einschätzung dazu ab, ob die Maske wieder ein Comeback erfahren sollte und erklärt, warum auch abseits von Covid-19 derzeit so viele Menschen krank sind und was wir dagegen tun können.