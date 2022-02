Telefonbetrug: So dreist sind die Maschen

"Auf die Masche wäre ich nicht hineingefallen!" Das denken sich die meisten von uns, wenn es um das Thema Telefonbetrug geht. Wäre dem aber wirklich so, würden betrügerische Anrufe und SMS nicht immer häufiger werden. Die Geschichten klingen zwar oft skurril, aber die Betrüger schaffen es immer wieder an Daten, Geld und Passwörter zu kommen. Was sind die gängigsten Maschen und wie kann man sich davor schützen? Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, hat die Antworten.