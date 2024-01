Warum die Wahl in Taiwan auch uns betrifft

2024 wählen so viele Menschen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Eine wichtige Präsidentschaftswahl steht schon kommenden Samstag an, nämlich jene in Taiwan. Obwohl Taiwan von vielen Ländern nicht als eigener Staat anerkannt wird - darunter auch Österreich - hat die dort anstehende Wahl Einfluss auf die Weltwirtschaft.

Denn: Sie wird entscheidend für die Beziehung zwischen Taipeh und Peking, aber auch zwischen China und den USA sein. Inwiefern damit diese Wahl auch uns betrifft und warum China von einer Wahl zwischen "Krieg und Frieden" spricht, erklärt heute Johannes Arends, KURIER Außenpolitik-Redakteur.