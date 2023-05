Syrische Migranten als Spielball der türkischen Stichwahl

Am Sonntag geht die Türkei in die erste Stichwahl des Landes: Es geht um das Amt des Präsidenten der Türkei zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Warum “syrische Flüchtlinge” zum Wahlthema geworden sind und wie es nach der Wahl weitergehen könnte, erzählt die in der Türkei lebende Journalistin Marion Sendker im KURIER daily.