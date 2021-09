Super-Wahlsonntag: So geht es weiter

Mitarbeit von Laura Franz

Es war der Super-Wahlsonntag. Die Bundestagswahl in Deutschland, die Landtagswahl in Oberösterreich und die Gemeinderatswahl in Graz brachten allerlei Spannung. Und seit heute Früh kennen wir auch alle Sieger und Verlierer der drei Wahlen. Poltikexperte Thomas Hofer analysiert die Ergebnisse in Deutschland, erklärt den Erfolg der Impfskeptiker-Partei "MFG" in Oberösterreich und was der Erdrutschsieg der KPÖ in Graz für Konsequenzen haben wird. Außerdem haben wir für euch noch einen besonderen TV-Tipp. Also hört doch gleich mal rein.