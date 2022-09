Strompreisbremse: Wer profitiert und warum Experten Kritik üben

Am heutigen Mittwoch wurde die Strompreisbremse im Ministerrat verabschiedet. Sie soll helfen, die Haushalte auf Grund der hohen Strompreise zu entlasten. Wie das genau funktionieren soll, ist nun mit allen Details seit heute bekannt. Für das präsentierte Modell gibt es aber auch einiges an Kritik. Im heutigen daily Podcast erklärt Hanno Lorenz, Ökonom des wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria, warum er die Strompreisbremse, so wie sie vorgestellt wurde, für nicht treffsicher hält und welche Alternativen seiner Meinung nach geeigneter wären.