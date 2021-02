Steht Tirol bald unter Quarantäne?

Vor kurzem hat Dorothee von Laer, Leiterin der Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, im KURIER speziell wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Mutation in Tirol Alarm geschlagen. Sie sagt: "Wir haben hier ein Riesenproblem mit dieser Variante. Es gibt einen starken Anstieg. Aber ich sehe kein Handeln der Politik hier in Tirol. Ich warte auf das zweite Ischgl". Um herauszufinden wie andere Experten die Situation einschätzen, spricht Moderatorin Caroline Bartos heute mit dem Virologen Norbert Nowotny. Außerdem erfahrt ihr, was wir eigentlich schon über die südafrikanische Variante wissen, was sie gefährlicher macht und ob wir bereits geradewegs auf den nächsten Lockdown zusteuern. KURIER-Korrespondent Christian Willim in Tirol schildert, was vor Ort derzeit unternommen wird und warum Landeshauptmann Günther Platter dezidiert gegen eine Isolation ist.

