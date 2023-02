Stadtwerke-Servicetreff: Wie geht es den wartenden Kunden?

Es stehen lange Schlangen vor dem Kundencenter der Wiener Stadtwerke in Spittelau. Die meisten wollen zu Wien Energie, die meisten haben geöffnete Briefumschläge mit viel zu hohen Rechnungen.

Am Eingang steht ein Sicherheitsmitarbeiter. Auch wenn es kalt ist: Es gibt einen Einlassstopp. Drinnen wären bereits mehr als 100 Menschen. Warum stehen so viele Menschen dort an? Was sind die Probleme? Wird ihnen geholfen? Das fragen wir die Kunden vor dem Kundenzentrum in Spittelau.

Und warum machen Energieunternehmen jetzt √úbergewinne, w√§hrend Kunden ihre Rechnungen nicht zahlen k√∂nnen? Wie ist die Situation am Energie-Markt und welche M√∂glichkeiten haben Kunden jetzt? Dar√ľber gibt Alfons Haber, Vorstand der Regulierungsbeh√∂rde E-Control, im KURIER daily Auskunft.